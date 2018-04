LINTJESREGEN Zes koninklijke onderscheidingen in Woudrichem

WOUDRICHEM • Burgemeester Arie Noordergraaf heeft donderdagmorgen aan Jan Pullen uit Rijswijk, Margriet van Tilborg uit Andel, Jos Korthout uit Woudrichem, Jan van Giessen uit Giessen, Riekske Kant-Baks uit Rijswijk en aan Martin Vink uit Uitwijk koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Het zestal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg de versierselen opgespeld vanwege onderstaande verdiensten.

Jan Pullen (80)

- Sinds 1968 ouderling van de Herv. kerk van Rijswijk, belast met verschillende taken. Daarnaast verricht decorandus vele hand- en spandiensten rondom de pastorie.

Margriet van Tilborg (69)

- 1984-heden: vrijwilliger Hervormde Gemeente Andel

- 1985-heden: vrijwilliger bij Zorgplein Maaswaarden als gastvrouw en bezoekvrijwilliger bij de Notenhoff

- 1998-2003: bestuurslid Pro Seniore

- 2017-heden: bestuurslid Stichting Vrienden van de Notenhoff

- 1986-1998: voorzitter Christelijke Zangvereniging Soli Deo Gloria (eerste vrouwelijke voorzitter)

- 1995-heden: vrijwilliger bij Classis Land van Heusden en Altena

- 2014-heden: voorzitter Tuinclub Altena

Jos Korthout (65)

- 1986-heden: vrijwilliger Altenatuur

- 1989-heden: rondleidingen voor VVV in de vesting, stadsgids en bestuurslid van Stichting Stadsgilde Woudrichem

- 1990-2017: voorzitter PvdA, afdeling Woudrichem, mederealisator van de fusie met de afdelingen van Aalburg en Werkendam. Decorandus heeft zich ook ingezet voor samenwerking met D66 en GroenLinks

- 1998-2015: voorzitter Teerkamerkoor

Daarnaast diverse activiteiten in Woudrichem: betrokken bij asielzoekers, oprichter van stichting die Stolpersteine in de vesting heeft gerealiseerd, decorandus heeft zich ingezet voor Namen Monument Altena om te bewerkstelligen dat in het Land van Heusden en Altena bijgedragen wordt aan het Namen Monument in Amsterdam, realisator van de Wereldwinkel in Woudrichem, sinds 2015 lid van de werkgroep Fairtradegemeente Woudrichem, die zich heeft ingezet dat Woudrichem Fairtradegemeente is geworden en zich nu voor dat doel inzet voor de fuserende gemeenten Woudrichem, Aalburg en Wekendam.

Jan van Giessen (59)

- 1978-heden: vrijwilliger bij de politie Oosterhout, team Dongemond in de rang van hoofdagent. Betrokkene wordt ingezet bij vele evenementen en bij bijzondere diensten zoals de jaarwisseling, ook buiten de regio

- 2016-heden: bestuurslid Gedenkteken Oorlogsslachtoffers, die de jaarlijkse dodenherdenking in Woudrichem organiseert

- Sinds 1994 is de heer Van Giessen bovendien mantelzorger voor zijn echtgenote

Riekske Kant-Baks (66)

- 1990-heden: vrijwilliger bij de Hervormde Gemeenten Rijswijk, redacteur van de nieuwsbrief en organisator van de jaarlijkse rommelmarkt en winterfair

Martin Vink (63)

- 1992-heden: vrijwilliger bij vrijwel alle activiteiten van verenigingen in Uitwijk, hand- en spandiensten en inzet voor de techniek

- 1992-heden: decorbouwer en technicus bij Toneelgroep Muziekvereniging Juliana

- 1992-heden: presentator en vrijwilliger bij Muziekvereniging Juliana (jaarlijkse draaiavond en onlangs jubileumavond), onderhoud muziektent

- 1994-heden: voorzitter en vrijwilliger van Oranjevereniging Beatrix

- 1996-heden: vrijwilliger bij gemeentecentrum De Hoogt (ook tijdens grote verbouwing), organisatie vrijwilligersavonden, beheer geluidsapparatuur. Beheer website, diverse klussen en reparaties

- 2009-heden: bestuurslid, wedstrijdleider Sjoelvereniging Altena, drijvende kracht en presentator sjoelavonden, waarbij een goed doel wordt ondersteund