Emté in Wijk en Aalburg en Veen wordt Jumbo

VEEN/WIJK EN AALBURG • De Emté-supermarkten in Veen en Wijk en Aalburg gaan waarschijnlijk verder als Jumbo.

Jumbo en Coop hebben deze week bekend gemaakt hoe zij de 130 over te nemen Emté-supermarkten gaan verdelen. Onder voorbehoud van goedkeuring van Autoriteit Consument en Markt (ACM) en advies OR Sligro komen 79 Emté-winkels onder de Jumbo-formule te vallen en 51 onder de vlag van Coop.

Naar verwachting zal de ACM zich in de loop van het jaar uitspreken over de voorgenomen overname. Daarom is de verdeling nog onder voorbehoud. Naar verwachting zal de transitie en ombouwoperatie in de loop van 2019 zijn voltooid.