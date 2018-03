Dorpsraad Almkerk vertoont dorpsfilm uit 1963

ALMKERK • De Almkerkse dorpsraad gaat de dorpsfilm uit 1963 weer vertonen.

De eerste vertoning is dinsdag 20 maart vanaf 14:00 uur in Altenahove. Deze voorstelling is uitsluitend voor de bewoners van Antonia en Altenahove en overige inwoners uit Almkerk die slecht ter been zijn en afhankelijk zijn van een rolstoel. De toegang in Altenahove is gratis.

Donderdag 22 maart kan iedereen om 18:30 uur en 19:00 uur komen kijken in Service Bioscoop Hollywoud. De prijs voor een bioscoopkaartje bedraagt 5 euro en kaartjes zijn te koop via 0183-307286 of onderstaande website. In 1963 is er over het leven en wonen in Almkerk een mooie dorpsfilm gemaakt. De film laat een mooi beeld zien van het leven en wonen in 1963.

Een voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur.

http://www.hollywoud.nl