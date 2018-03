Huisvestingsplannen Wielstraat van de baan

VEEN • De plannen om arbeidsmigranten te huisvesten in een complex aan de Wielstraat in Veen zijn van de baan.

Wethouder Wijnand van der Hoeven heeft donderdag namens initiatiefnemers PT Creations en uitzendorganisatie Van Doorn Flexible Workforce de omwonenden ingelicht. "De spanningen die naar aanleiding van de plannen in het dorp ontstonden hebben de initiatiefnemers zo geraakt dat ze hebben besloten het project af te blazen", aldus de wethouder.

"De reacties waren zo intens en het is nooit de bedoeling geweest om de boel zo op te jutten."

Ankie Straathof, die namens bewoners van de Wielstraat en omliggende straten in Veen protest aantekende tegen de huisvestingsplannen, reageert 'super opgelucht'. "Mensen hier willen bijna de vlag uithangen, zo blij zijn ze. Wij zijn dankbaar voor alle steun die we hebben gekregen en we hebben respect voor de initiatiefnemers. Zij hebben veel tijd en energie in dit idee gestoken en durven dan op basis van de reacties toch de stekker eruit te trekken."

Probleem niet opgelost

Met het terugtrekken van de plannen is het probleem echter niet opgelost, beaamt Van der Hoeven. "PT Creations heeft nog steeds de wens om mensen te huisvesten."

Daarom wil de wethouder begin april in gesprek met de inwoners van Veen en ook de initiatiefnemers om te kijken op welke manier arbeidsmigranten toch nabij het Veense bedrijf kunnen verblijven. "Want het is wel een serieus vraagstuk", zegt ook Straathof.

"We willen die huisvesting niet in een dorpsstraat, maar de mensen die hier werken moeten wel een plek hebben. Nu de angel uit de discussie gehaald is willen we zoveel mogelijk inwoners mobiliseren om eens goed over dit onderwerp na te denken."

Tom Oostra