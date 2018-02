Protest tegen huisvesting arbeidsmigranten aan Wielstraat Veen

VEEN • Omwonenden zien niks in de plannen van PT Creations en uitzendorganisatie Van Doorn Flexible Workforce om arbeidsmigranten te huisvesten aan de Wielstraat in Veen.

Dinsdagavond lieten zij een duidelijk nee horen in de Aalburgse raadszaal. Woensdag is de voltallige Aalburgse politiek per brief uitgenodigd om met de verontruste inwoners van Veen in gesprek te gaan.

Volgens hen willen PT Creations en Van Doorn Flexible Workforce 'minimaal 150 arbeidsmigranten' huisvesten op een kavel tussen Wielstraat 55 en 59. "Laten we helder zijn in dezen: de ondertekenaars van dit schrijven zijn absoluut géén voorstander van het bouwen van een dergelijk complex in de Wielstraat. We achten het voorstel irrealistisch", schrijft Ankie Straathof ook namens bewoners van de omliggende straten.

Ontwrichten

"Minimaal 150 arbeidsmigranten impliceert een aandeel van meer dan 50 procent van de bewoners van de Wielstraat. Ons inziens is dit absoluut niet wenselijk. Het zou de straat en cultuur volledig ontwrichten en een overname van onze straat impliceren", luidt één tegenargument. Daarnaast voorziet het huidige bestemmingsplan niet in een complex voor arbeidsmigranten en zou de infrastructuur 'zwaar onder druk' komen te staan.

De omwonenden pleiten voor een breed draagvlak. "De bewoners van de Wielstraat en omliggende straten zijn ook van mening dat het ontwikkelen van dit beleid en de visie niet onder druk van het moment moet ontstaan. Volgens hun moet dit een agendapunt zijn van de nieuwe gemeente Altena en geen solistische actie van de gemeente Aalburg."

Ongerust en overvallen

Ook klinkt er kritiek op de aanpak van PT Creations en Van Doorn Flexible Workforce. "Hun aanpak, communicatie naar ons toe, als mede de informatiesessies, hebben als gevolg dat we ons ongerust en overvallen voelen. Dit werd nog versterkt doordat door de aanwezigen de informatiesessies zelfs als intimiderend werden ervaren", zo staat verder in een brief aan het college van B&W.

Janthijs de Fijter van PT Creations noemt het juist 'netjes' en 'kies' dat de direct omwonenden in dit stadium al geïnformeerd zijn. "Want er ligt nog geen concreet plan op het gemeentehuis. Dáármee zouden we de mensen juist overvallen. We hebben de mensen uitgenodigd om de plannen bij ons bedrijf in te zien, maar daar hebben ze amper de moeite voor genomen. Er is nu heel veel commotie, maar er wordt al au geroepen voordat er geslagen wordt."

Wens

Volgens De Fijter is er vooralsnog sprake van een 'wens' van het Veense bedrijf om arbeidsmigranten zelf te huisvesten, zodat het aantal verkeersbewegingen afneemt en krachten flexibeler ingezet kunnen worden. Het aantal arbeidsmigranten hangt af van hoeveel werk er is, legt hij uit. "Dat aantal varieert tussen 120 en 200. De piekmomenten liggen voor ons tussen het najaar tot na Moederdag."

Dinsdagavond dacht de Aalburgse gemeenteraad op verzoek van wethouder Wijnand van der Hoeven na over toekomstige richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Aalburg en straks ook in Altena. Net als veel partijen vindt Van der Hoeven dat ook Woudrichem en Werkendam vast mee moeten denken over dit beleid.

"Tegelijkertijd kan ik ondernemers niet aan het lijntje houden. Wij moeten als Aalburg nadenken over de plannen die er al spelen."

In maart komt de wethouder met definitief voorstel over hoe de gemeente omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten.

