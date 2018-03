Zwembad zorgt opnieuw voor verhitte discussie in Aalburg

WIJK EN AALBURG • Zwembad AquaAltena blijft de gemoederen bezig houden in Aalburg. En dan lag er dinsdagavond niet eens een concreet voorstel op tafel.

Het was AltenaLokaal dat de raadsinformatiebrief, waarin het college laat weten dat Sportfondsen vanaf 1 januari stopt met de exploitatie van het zwembad in Andel, op de agenda had laten zetten en toen Shah Sheikkariem aan het woord kwam werd ook duidelijk waarom.

Donderpreek

In een donderpreek, door wethouder Pim Bouman bestempeld als 'politiek betoog', haalde het raadslid van AltenaLokaal fel uit naar het college en de partijen die eind 2016 hadden ingestemd met een extra subsidie van 100.000 euro, zodat Sportfondsen voor een periode van drie jaar in ieder geval meer lucht zou krijgen.

"Die 300.000 euro is weggegooid geld", constateerde Sheikkariem, die in 2016 al pleitte voor een nieuwe aanbesteding en net als VVD en Aalburgse Alliantie weinig vertrouwen meer toonde in de huidige exploitant. "Een aanbesteding werd toen afgeraden, omdat het een lang traject zou zijn. Nu het kalf verdronken is, kunnen de inwoners van Aalburg betalen. Het is een godsgeschenk dat er in de toekomst geen bestuur meer zit dat dergelijke fratsen uithaalt."

Volgens Sheikkariem had de gemeenteraad eerder betrokken moeten en zou er een evaluatie toegezegd zijn. Bovendien mist hij, gezien de fusiedatum van 1 januari, de rol van de gemeente Werkendam. "Wij laten ons als raad weer onder druk zetten om onze goedkeuring te geven aan een aanbesteding en de grootste gemeente in Altena doet niet eens mee." Aalburg is samen met Woudrichem eigenaar van AquaAltena.

Sheikkariem kwam niet zomaar weg met zijn harde woorden. Volgens Kees de Waal van Progressief Altena was hij te ver gegaan in zijn verwijten richting een meerderheid van de gemeenteraad. "Het kan ook zijn dat we 300.000 euro bespaard hebben, maar dat valt niet met zekerheid te zeggen. Je kan dat niet zo zwart wit neerzetten."

Gehoorapparaat

Rumoer ontstond er pas echt toen Sheikkariem dreigde met een schorsing om de opname van de vergadering terug te luisteren. Volgens de inwoner van Babyloniënbroek zou wethouder Bouman gezegd hebben dat een aantal gebruikers van AquaAltena ontevreden is over de exploitant. Het CDA en ook Kees Noorloos van de BAB spraken dat tegen, waarop Sheikkariem een opmerking maakte over de gehoorapparaten van de BAB-fractievoorzitter.

Prompt riepen Bert Bouman (VVD), Kees Nieuwenhuizen (ChristenUnie) en Corné van Gammeren (SGP) de voorzitter van de vergadering Jenneke Komejan op om in te grijpen. "Dit wordt op de man gespeeld", aldus VVD'er Bouman.

Vervolgens kwam het debat in een wat rustiger vaarwater en sloot de wethouder af met de boodschap dat een nieuwe aanbesteding een 'logisch gevolg' is van het gegeven dat Sportfondsen ook met 100.000 euro extra er niet in slaagt het Andelse zwembad rendabel te maken. "We moeten iets doen. We willen allemaal dat het bad open blijft. En Werkendam wordt hierbij vanzelfsprekend betrokken."

Derde termijn

Sheikkariem greep daarop een derde termijn. "Waar is de evaluatie? Wanneer bent u door Sportfondsen ingelicht?", riep hij richting de wethouder. "Ik krijg geen antwoord op mijn vragen, omdat u op tijd naar huis wil." De fractievoorzitter van de VVD reageerde vinnig. "Als u wat korter van stof wordt, kan een ander zijn verhaal beter uitleggen."

Uiteindelijk moest burgemeester Fons Naterop ingrijpen door voorzitter Komejan erop te wijzen dat een agendapunt normaal gesproken in twee termijnen behandeld wordt en niet in drie.

Tom Oostra