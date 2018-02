Ruim 18.000 euro voor Het Kornhuys in Dussen

DUSSEN • In De Koppelpaarden in Dussen werd zondagmiddag een benefietmiddag gehouden voor Het Kornhuys in Dussen. Het resultaat mocht er zijn: er werd maar liefst 18.016 euro opgehaald.

Yvonne Heuser, lid van de Raad van Toezicht van Het Kornhuys, laat weten: "Het is een fantastische middag/ avond geweest, met een heel spetterende veiling en een geweldige sfeer. Het is ook duidelijk gebleken dat Dussen en omgeving Het Kornhuys in haar armen heeft omsloten. Het Kornhuys leeft in het dorp! Er waren ruim 250 mensen aanwezig. Voor de fietstocht 's morgens met Marianne Vos waren 25 bikkels, want het was echt koud, present om zestig kilometer te fietsen."

De bedoeling is dat in Het Kornhuys uiteindelijk negen jongeren met een beperking komen te wonen. De benefietmiddag had als doel om geld in te zamelen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes zoals bijvoorbeeld de tuin.