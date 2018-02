GORINCHEM • Win kaarten voor - World of LUDIQUE! - ZARAH, Zonde van de liefde. De voorstelling in theater Peeriscoop is op zondag 4 maart 2018.

Op 15 maart 1907 om 22:16 uur werd er een bijzonder meisje geboren. Zij zou uitgroeien tot de grootste filmster die de Duitse UFA ooit gekend heeft: de Zweedse actrice en zangeres Zarah Leander. In het jaar dat zij haar 110e verjaadag zou hebben gevierd brengt World of LUDIQUE! met hun eigentijdse muziektheatervoorstelling 'ZARAH, Zonde van de Liefde' een groots en uniek eerbetoon aan haar muziek en haar leven.

Een ode welke reeds te zien was in theaters in binnen- en buitenland, in steden als Amsterdam, Delft, Zeist, Heerlen, Antwerpen, Berlijn en Wenen, en die met meerdere prijzen werd onderscheiden, waaronder de Publieksprijs tijdens het DELFT FRINGE FESTIVAL in 2016.

Geliefd, gelauwerd en omstreden; een verhaal dat u tot in het hart zal raken. Een loflied aan de universele boodschap van de liefde en Zarah Leanders muziek in het bijzonder. Een ware inspiratiebron met zijn prachtige melodieën, poëtische en dubbelzinnige teksten, maar bovenal zijn blijvende actualiteit, een boodschap van liefde die houvast biedt en u even de ook nu vaak roerige tijden doet vergeten.

Theatermakers Gerald Drent, Martijn Mulders en meesterpianist Paul Tijink nemen u mee op een wonderlijke reis door haar veelbewogen leven. Laat uw oor en oog gestreeld worden door de glamour, melodieën en beelden van toen, in het heden beleefd en gezongen door deze twee jonge heren.

Pers en publiek loven de eigenzinnige theatraliteit, de androgyne verschijningen en de muzikale bewerkingen waarin de warme bas-baritonstem van Gerald Drent en Martijn Mulders' heldere, lyrische tenorstem samensmelten en u mee terug nemen naar de gloriedagen van het Duitse Chanson, in de kracht van het nu.

De voorstelling begint om 16:00 uur. De foyer van Peeriscoop zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 12,50 inclusief een consumptie. Reserveren via: www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u tot 26 februari bellen naar 0909-5010581 en kiezen voor toets 4.