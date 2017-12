Hans Peet beoogd griffier voor de gemeente Altena

ALTENA • De heer Hans Peet is dinsdag voorgedragen als beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Altena. Zijn officiële benoeming volgt op 19 december tijdens een raadsvergadering van de gemeente Werkendam.

De heer Peet is 50 jaar en woont in Doesburg. Sinds 2011 is hij griffier van de gemeente Deventer. Daarvoor was hij van 2002 tot 2011 griffier van de gemeente Voorst, waar hij aan de wieg stond van het Voorster vergadermodel dat in veel gemeenten navolging kreeg.

Op 16 maart 2018 treedt de heer Peet in dienst. Het jaar 2018 staat voor hem in het teken van de verdere voorbereiding van de fusie, in het bijzonder voor de gemeenteraad. Ook zal hij de raadsgriffie, die de nieuwe gemeenteraad vanaf 1 januari 2019 ondersteunt, vorm gaan geven.

Als op 1 januari 2019 de gemeente Altena een feit is, kan Hans Peet echt benoemd worden tot griffier van de nieuwe gemeente.