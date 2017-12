Annette van der Werf-Bramer beoogd gemeentesecretaris Altena

ALTENA • Mevrouw Annette van der Werf-Bramer is op dinsdag 12 december benoemd als beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Altena.

Annette van der Werf-Bramer is 54 jaar en woont in Maarssen. Zij is op dit moment directeur ad interim voor de gemeenten Woerden en Oudewater. Ook is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs De Vechtstreek.

Eerder was zij onder andere manager bij de 100.000+ gemeente Alphen aan den Rijn. Als gemeentesecretaris van de gemeenten Rijnwoude en Scherpenzeel heeft zij ruime ervaring opgedaan met herindelingsprocessen.

Fusie

Annette van der Werf-Bramer treedt op 1 februari 2018 in dienst. Het jaar 2018 staat voor haar in het teken van de verdere voorbereiding van de fusie en het vormgeven van de nieuwe ambtelijke organisatie.

Als op 1 januari 2019 de gemeente Altena een feit is, kan zij benoemd worden tot gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de nieuwe gemeente.