Virtus verliest in Bemmel

WERKENDAM • Dreamfields Dolphins heeft zaterdag de basketballers van Virtus verslagen.

De wedstrijd in Bemmel eindigde in 79-68. In tegenstelling tot een week eerder startte Virtus goed: na vier minuten stond er een 5-9 score op het bord. Langzaam kwam Dolphins beter in de wedstrijd. Het afstandsschot viel niet bij Virtus, in tegenstelling tot zeven driepunters in de eerste helft aan Dolphins-zijde, waardoor het verschil in de eerste helft tien punten was.

Na een 40-29 ruststand werd er al vroeg in het derdde kwart een negentien punten voorsprong aangetekend door Dolphins. Thomas Guldenaar viel sterk in en hij nam in die fase het team op sleeptouw met als gevolg dat Virtus weer langzaam in de wedstrijd sloop.

Met nog twee minuten te gaan keek Virtus tegen een 73-68 achterstand aan en was alles nog mogelijk. Ongelukkig balverlies aan Virtus-kant besliste de wedstrijd echter in het voordeel van Dolphins.