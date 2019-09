DEN HAAG/WERKENDAM • Na de bekerwinst op Brabantia mocht CFM/Transito vrijdagavond in de volgende bekerronde aantreden tegen competitiegenoot ZVV Den Haag. In Den Haag kwamen de Werkendammers nooit in hun spel en gingen dan ook terecht met 7-4 onderuit.

Al na een minuut keek CFM/Transito tegen een achterstand aan, die door de thuisploeg een paar minuten later ook nog eens verdubbeld werd. De Werkendammers kwamen in de eerste helft niet in hun spel en mochten van geluk spreken dat Bart Jongejan nog voor rust de aansluitingstreffer scoorde.

In de tweede helft een feller CFM/Transito wat al snel resulteerde in de gelijkmaker van Josbert Wemmenhove. Daarna toch weer fout op fout voor CFM/Transito, waardoor ZVV Den Haag uit kon lopen naar een 5-2 voorsprong. De Werkendammers gingen daarna zonder doelman spelen, waardoor de uitslag nog opliep tot 7-4.

Volgende week speelt CFM/Transito de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Om 20.00 uur is ASV Lebo 2 de tegenstander in Sporthal De Crosser.

Doelpuntenmakers CFM/Transito: Bart Jongejan, Josbert Wemmenhove, Martijn Lommers en Gerard van den Adel.

(verslag: CFM/Transito)