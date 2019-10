Raad Papendrecht over vertrek Egbert Lichtenberg: 'Smaakmaker die we gaan missen!'

PAPENDRECHT • Egbert Lichtenberg, fractievoorzitter van het CDA in de Papendrechtse gemeenteraad, gaat gemist worden wanneer hij vertrekt naar Altena om daar burgemeester te worden. Dat blijkt uit een rondgang langs de Papendrechtse politieke partijen.

Iedereen is positief over Lichtenberg, de aimabele christendemocraat die deze week voorgedragen is als nieuwe burgemeester van Altena. Hij wordt door zijn collega's in de raad van Papendrecht omschreven als iemand die kundig is, veel kennis en ervaring heeft en een echte verbinder is.

Heel slim

Trijntje van Es (D66) kent Egbert bijna tien jaar. "Onze relatie is zo goed dat we elkaar ook flink de waarheid kunnen zeggen. Hij is heel slim en dat betekent dat je hem niets kan wijsmaken. Heel fijn in de politiek om met zo iemand samen te werken. Ik ga hem echt missen, in de raad van Papendrecht, maar zeker ook in de Drechtraad, waar we allebei zeer actief in zijn."

"Zijn immense kennis en ervaring in Papendrecht, maar ook in de regio zullen zeker gemist worden", verwacht Bert Grimmius van GroenLinks. Hij is ervan overtuigd dat Egbert een goede burgemeester zal worden. "Hij kent Brabant al vanuit zijn huidige functie en de gemeente Altena is uiteindelijk toch ook een buurgemeente van onze regio. Niet helemaal uit het oog, uit het hart dus. Hij is een verbinder en legt daar waar nodig accenten."

Samenbindend

Ook Arjan Kosten (SGP) is bijzonder positief over Lichtenberg: "Inhoudelijk is hij goed op de hoogte in vele dossiers. Verder is hij in staat om op veel zaken een nieuw licht te laten vallen. Ten slotte, maar niet onbelangrijk, hij heeft altijd oog voor de belangen van verschillende partij en weet die vaak op een samenbindende manier bijeen te brengen. Dat waardeer ik zeer in hem."

Volgens André Stremler (Papendrechts Algemeen Belang) is Egbert veel meer bestuurder dan politicus. "Hij zocht vooral de verbinding tussen de partijen en was minder van het profileren als politicus. Als toekomstige burgemeester is zo'n op z'n lijf geschreven rol natuurlijk alleen maar een pré. Daarnaast heeft Egbert ook ruime ervaring in de politiek als raadslid en fractievoorzitter. Dat zal hem zeker van pas komen in zijn relatie met de gemeenteraad van Altena. Verder is Egbert ook ervaren op het gebied van de ambtelijke organisatie waar hij ook in heeft gewerkt als ambtenaar, destijds bij bestuursondersteuning in Papendrecht, nog in de tijd van burgemeester Bandell. Gezien de optelsom van ervaring zal Egbert zeker een kundige burgemeester zijn met gevoel voor zijn werk. In de Papendrechtse raad zal hij zeker gemist worden. Hij is één van de smaakmakers door vooral zijn kundigheid."

Even wennen

CDA-fractiegenoot Corrie Middelkoop moet nog even wennen aan het idee dat Egbert Lichtenberg straks een punt zet achter zijn werk in de Papendrechtse raad. "Hij zorgde voor een goede sfeer in de fractie. Ieders mening telde. We hoefden het echt niet met hem eens te zijn al probeerde hij ons dan wel van zijn visie te overtuigen. Ik weet dat hij keihard voor Papendrecht en de regio gewerkt heeft. Hij heeft hier vaak bewezen een echte verbinder te zijn. Egbert is een positief mens die meestal kansen ziet in plaats van bedreigingen en altijd het goede in de medemens zoekt en vindt."

Ook Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht) zal Egbert gaan missen. "Hij was immers jarenlang de hoeksteen van de CDA-fractie. Wij hadden soms diametraal tegenovergestelde standpunten en visies, maar als het erom ging de onafhankelijkheid van Papendrecht te bewaren, dan vond ik in hem altijd een warm medestander."

Uitstekende collega

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht ziet in Lichtenberg een uitstekende collega. "Hij heeft in Papendrecht laten zien dat hij binnen de gemeenteraad en in de regio zijn mannetje staat. Hij weet wie de hazen zijn, hoe ze lopen en waar ze te vinden zijn. Hij heeft een goed afgestemde politieke antenne, is inhoudelijk sterk en heeft een bepaalde charme die hem in zijn nieuwe rol goed van pas zal komen", aldus burgemeester Moerkerke.

Moerkerke vervolgt: "Juist vanwege deze eigenschappen zal Papendrecht en zal de regio hem zeker missen. Hij was één van de toonaangevende raadsleden en is daarnaast een fijne vent. Het leuke aan Egbert is dat je aan hem kan zien of hij het echt naar zijn zin heeft. Hij heeft pret-ogen. Ik wens Egbert heel veel pret-oog-momenten toe en feliciteer Altena met hun keuze."

Dit artikel wordt later nog aangevuld met nog meer reacties.