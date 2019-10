Leerkrachten De Peppel stelen de show in 'De Boekenbus'

DUSSEN • Op basisschool De Peppel in Dussen is woensdag de jaarlijkse Kinderboekenweek geopend met het toneelstuk 'De Boekenbus'. Alle leerkrachten speelden hier een rol in.

In deze voorstelling kreeg de boekenbus een lekke band. De chauffeur wist niet meer wat hij moest doen. Hij kreeg raad van verschillende mensen: een werkman, dokter, bakker, tuinierster en tandarts. Het publiek mocht helpen. Er werd geroepen of het gegeven advies wel klopte.

Uiteindelijk verwisselde de chauffeur, met hulp van een kennisboek en de werkman, de lekke band.

Het was een interactieve voorstelling, waar de leerlingen veel plezier aan beleefden. Voor iedere klas werd er nog een boek als cadeau uitgedeeld. De hele Kinderboekenweek zal op De Peppel nog aandacht geschonken worden aan het thema van dit jaar: 'Reis mee'.