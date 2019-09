Tweede editie Bakkie bij de Boer

ALTENA • Na een succesvolle eerste editie van vorig jaar organiseert Puur uit Altena ook dit jaar weer Bakkie bij de Boer.

Burgers uit Altena (en daarbuiten) zijn van harte welkom om meer te weten te komen van de agrarische sector in de gemeente, onder het genot van een bakkie. Dit jaar vindt Bakkie bij de Boer plaats op zaterdag 12 oktober. Van 14:00 uur tot 16:00 uur is iedereen welkom om een bakkie te doen, de boeren en boerinnen van alles te vragen over hun bedrijf en mogelijk het bedrijf te bekijken.

Drie bedrijven

Dit jaar zijn er drie deelnemende bedrijven, verdeeld over gemeente Altena. Allereerst Melkgeitenbedrijf 't Boerenhof van familie Van 't Sant in Andel ((adres: Middenweg 24). Boer Johan heeft daar een bedrijf met 600 melkgeiten. Ook verwerkt hij de melk van de geiten in geitenijs, bekend van Lekker Gemekker.

Ook Landbouwbedrijf Den Assem opent haar deuren. In Drongelen (adres: Eindsestraat 12) runt familie Van der Schans een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkkoeien. Naast gras en maïs, wat bestemd is voor het melk- en jongvee, teelt het bedrijf ook gewassen als aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe, conserven, cichorei en rodekool. De koeien worden met een melkrobot gemolken. Ook hier kunt u onder het genot van een bakkie naar komen kijken.

Tot slot stelt pensionstal en akkerbouwbedrijf De Graaf zich open voor publiek. In Nieuwendijk (adres: Rijksweg 1) runt moeder Riet de Graaf een pensionstal en zoon Arjan de Graaf het akkerbouwbedrijf met in totaal 55 ha, waarop hij zeven verschillende gewassen teelt, namelijk graszaad, graan, blauwmaanzaad, vlas, uien, bieten en aardappelen.