Eerste Drongelse rommelmarkt: op terrein van dorpshuis De Oude School

DRONGELEN • De eerste Drongelse rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 2 juli. De rommelmarkt wordt van 14.00 uur tot 22.00 uur gehouden op het terrein van dorpshuis De Oude School.

De vrijwilligers van het dorpshuis hebben er zin in en ook de verkopers hebben al laten weten dat zij er ook heel veel zin in hebben. Het buitenterrein zal vol staan met kramen. Voor de kinderen is er een springkussen en er zal een trekker met huifkar zijn, waar de kinderen een ritje mee kunnen maken.

Het terras is open om wat te kunnen eten en drinken. Daarnaast is er levendige muziek, wat voor een gezellige sfeer zorgt. Een leuke invulling dus voor je zaterdagmiddag en/of avond.

‘Kom gezellig langs en proef de sfeer. Struinen langs de kramen en daarna een terrasje pikken. Mooi toch?’, roept de organisatie van de rommelmarkt op.