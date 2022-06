VV Woudrichem organiseert weer jaarlijkse rommelmarkt op Het Bolwerk

WOUDRICHEM • VV Woudrichem organiseert op zaterdag 2 juli weer de jaarlijkse rommelmarkt op sportpark Het Bolwerk.

De opbrengst is elk jaar weer een fijne aanvulling op de kas van de penningmeester van de club. De rommelmarkt duurt van 9.00 uur tot 13.00 uur.

De voetbalvereniging is ook nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de markt willen helpen. Mensen die een steentje willen bijdragen mogen contact opnemen via 06-42182997 of verhouden@live.nl.