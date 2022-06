Carf Emeraude is ‘Koe van het Jaar 2022’ en komt uit Oudendijk

OUDENDIJK • Jan Kolff uit Oudendijk is de trotse (mede-)eigenaar van de Nederlandse Koe van het Jaar 2022: Carf Emeraude. De koe, die gefokt is in Bretagne, werd in 2011 op tweejarige leeftijd gekocht door Kolff. Dit deed hij in samenwerking met Diamond Genetics, een bedrijf waar Kolff vaker samen koeien mee koopt.

Vakblad ‘Holstein International Plus!’ organiseert tweejaarlijks een ‘Koe van het Jaar’-verkiezing. De redactie van het vakblad nomineert hierbij verschillende koeien uit Nederland ‘die zich bewezen hebben’. “Dit betekent dat de koeien uit een sterke stamboom komen, veel melk produceren en goed fokken”, legt Kolff uit. Dit jaar waren er vijftien Nederlandse koeien die in aanmerking kwamen voor de prestigieuze titel van ‘Koe van het Jaar’.

Uiteindelijk was het koe Emeraude die er met de prijs vandoor ging. Ze kreeg maar liefst 29 procent van de lezersstemmen en eindigde op de derde plek in de jury-uitslag.

Excellente koe

De 13-jarige koe kreeg eerder al het predicaat ‘excellent’ opgespeld. Om deze eretitel te krijgen moet een koe aan verschillende voorwaarden voldoen, waarbij vooral wordt gekeken naar het uiterlijk en de bouw van een koe. Hoewel Emeraude al op leeftijd is valt ze nog altijd op met haar uiterlijk, vertelt Kolff. “Ze valt op door haar sterke bouw en kracht. Daarnaast heeft ze een geweldige uier, qua kwaliteit en aanhechting. Ook loopt ze op hele goede benen. Ze is ondanks haar leeftijd erg vitaal.”

Wat Emeraude extra bijzonder maakt, is het feit dat zij als enige koe in Europa zeven excellente dochters heeft. Drie van haar nazaten leven in Engeland, één in Denemarken en één in België. Twee dochters leven in Nederland, waarvan er één nog steeds het eigendom is van Kolff. Overigens heeft Emeraude deze nazaten niet allemaal zelf gebaard, maar zijn ze als embryo verkocht. “Emeraude heeft vijf keer gekalfd, maar ze heeft zo’n tweehonderd nakomelingen”, zegt Kolff.

Specialisatie

De melkveehouder houdt zich als één van de weinige boeren in Altena bezig met het fokken van koeien. “Wij hebben maar vijftig melkkoeien, waardoor er tijd over is om dit erbij te doen. Ook is enige specialisatie vereist”, legt Kolff uit waarom niet iedere boer zich toelegt op het fokken. “Het is gewoon topsport. Als je de koeien niet de juiste aandacht geeft, kom je niet in de top van Nederland en zeker niet van Europa. Om dat te bereiken moet je er heel veel tijd aan besteden, maar dat hoort er nou eenmaal bij”, zegt hij lachend.

Nu Emeraude langzaamaan op leeftijd komt is het de vraag of Kolff ooit een waardige vervanger zal kunnen vinden. “Om dezelfde kwaliteit koe te krijgen, zal erg moeilijk worden”, doet hij uit de doeken. “Een nieuwe Cruijff, Messi of Ronaldo vindt je ook niet zomaar.”

Wellicht dat de dochter van Emeraude, die nog steeds in het bezit is van Kolff, even hoge ogen kan gooien als haar moeder. “Zij is ook van hoge kwaliteit, maar of ze net zo goed fokt als Emeraude weten we pas als haar dochters weer ouder zijn.”