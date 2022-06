Sterven in het harnas bij Slag om Altena: ridders bevechten elkaar op leven en dood

ALMKERK • Wat een geluk dat zaterdag op het slagveld van de Heeren van Altena een EHBO-post paraat staat. Gezien het warme weer kan niet uitgesloten worden dat één van de ridders ‘in het harnas’ sterft. Niet door een vijandelijke steekwond, maar door de temperatuur die in een harnas kan oplopen tot wel 50 tot 60 graden.

De ridders laten zich zaterdag, ondanks de hitte, niet weerhouden dapper door te vechten, van tijd tot tijd snellen de waterdragers toe om voor verkoeling te zorgen. Tussen kanongebulder en een regen van pijlen bevechten ze elkaar op leven en dood. De Heeren van Altena blijven fier overeind en verdedigen hun vrolijk gele vaandel, met de bekende rode vissen van het wapen van de gemeente Altena, te vuur en te zwaard en winnen zo opnieuw de Slag om Altena. In de Middeleeuwen is het een echt kruisgevecht tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten tussen de Graaf van Holland en de Heeren van Altena.

Anno 2022 is de Slag om Altena vooral een vrolijk evenement naast het Middeleeuwse ‘herbouwde’ kasteel van Almkerk, waar deze veldslag in 1393 echt plaatsvond. Het publiek kan het allemaal van dichtbij meemaken op de tribune in het veld. De jonge bezoekers mogen na de ‘echte’ Slag zelfs meevechten, met buigzame zwaarden gaan ze de ridders te lijf. De ‘Slag’ is het hoogtepunt van het programma van het tweedaagse evenement, zowel op zaterdag als zondag wordt deze nagespeeld door de ridders.

