Schneider youngplants na anderhalf jaar officieel geopend

WOURDICHEM • Schneider youngplants is met anderhalf jaar vertraging nu eindelijk officieel geopend. De openingsceremonie vond plaats op dinsdag 14 juni door Sally van der Horst van Fleuroselect.

De opening werd op feestelijke wijze vervolgd door middel van het doorknippen van het lint door Wendy van Ooijen-van Breugel, wethouder economie van de gemeente Altena. Daarnaast werd de nieuwe Begonia ‘Wendy’ gedoopt door de veredelaar Wendy ter Laak zelf samen met Sally. Dit moment staat voor de bloeirijke toekomst die Schneider tegemoet gaat in Woudrichem. De ceremonie werd muzikaal omlijst door de lokale muziekvereniging Kunst Na Strijd uit Woudrichem.

De voormalige locatie van Schneider youngplants in Ridderkerk moest plaatsmaken voor industrie. Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie is gekozen voor Woudrichem, mede door de open opstelling van gemeente Altena. Op deze locatie stond een glastuinbouw al enkele jaren leeg. Op 4 juni 2020 is de eerste paal geslagen en het nieuwe bedrijf is op 1 december 2020 in productie gegaan. “De nieuwe locatie was nog niet 100 procent af, we zijn al direct in productie gegaan. De kasafdelingen werden week voor week opgeleverd en direct gingen de eerste zaaitrays erin”, aldus Jacob Schneider, eigenaar van Schneider youngplants.

Schneider is gespecialiseerd in de opkweek van jonge planten uit zaden en stek van eenjarige, tweejarige- , pot, vaste planten en snijbloemen. Ze leveren trays met jonge planten aan kwekers in heel Europa. Het nieuwe bedrijf heeft een grootte van ongeveer 3,5 hectare, vergelijkbaar met het oppervlakte van het oude bedrijf. Aan de achterkant ligt dan nog anderhalve hectare grond, waarop mogelijk in de toekomst bijgebouwd kan worden. Van binnen is de gehele productie gerealiseerd op tafels. De kas zelf bestaat uit verschillende klimaatzones en is van alle nieuwste (teelt)technieken voorzien.

“Het eerste jaar was erg uitdagend, maar met ons team hebben we de kinderziektes tot een minimum kunnen beperken. Nu we anderhalf jaar verder zijn, de coronapandemie bijna ten einde lijkt, is de locatie af en zijn we blij dat we dit met personeel, partners, kwekers en zakelijke relaties kunnen vieren”, aldus Jacob. De komende week worden de deuren open gezet voor de zakelijke relaties tijdens de ‘Flowertrials’, een zakelijk event voor alle veredelaars en vermeerderaars van sierteeltproducten. Deze wordt gevolgd door een inloopdag op 18 juni voor vrienden, familie en geïnteresseerden uit de omgeving.