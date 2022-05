Nederlands Dichters Podium organiseert laatste podiumavond van het seizoen

WERKENDAM • Op dinsdag 7 juni is er weer een sfeervol en gezellig muziek- en dichterspodium in basisschool Het Baken, aan de Koelemaaier 1 in Werkendam. De dichter van de maand is Nico van Wijk uit Zuilichem. Hij schrijft regelmatig prijswinnende gedichten. Zijn vader was Werkendammer en ook daarover schreef Nico een aantal gedichten.

De muzikale invulling wordt verzorgd door GJ-kwadraad, bestaande uit Geert Jan Dussel en Jan van Harten. Dit muzikale duo bespeelt meerdere instrumenten en zingen hun eigen liedteksten; humoristisch met een serieuze ondertoon. Zij treden twee keer op tijdens de avond.

Iedereen die zijn of haar gedicht(en) wil voordragen kan zich tot vlak voor de aanvang van de avond aanmelden voor het open podium. Als iemand aarzelt, omdat hij of zij (nog) geen ervaring heeft met voordragen van gedichten, kan Marcel Vaandrager hiermee vooraf helpen. Voor meer informatie: info@marcelvaandrager.nl of www.nederlandsdichterspodium.nl.