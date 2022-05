Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem steekt handen uit de mouwen

SLEEUWIJK • Op zaterdag 14 en 21 mei organiseerde de diaconie van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem de actie ‘Diaconie doet’.

Gemeenteleden hebben klusjes in de tuin gedaan bij ouderen in Sleeuwijk en Woudrichem. Ook bij het ‘Tweede Thuis in Altena’ is er geklust waardoor bewoners weer kunnen genieten van hun mooie tuin. Na een gezamenlijke start, gingen de klussers in koppels naar hun klusadres. De ochtenden werden afgesloten met een gezamenlijke lunch, waarbij ook de ouderen waarbij geklust was uitgenodigd waren. Dit leidde tot mooie gesprekken en de dankbaarheid was groot. De diaconie van de Ontmoetingskerk heeft dit initiatief opgezet om niet alleen bezig te zijn voor mensen ver weg, maar ook dichtbij.