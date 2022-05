Biljartliefhebbers in Drongelen genieten van biljartlegende Raymond Ceulemans

DRONGELEN • Vorige week vrijdag kwam ‘Mister 100’, oftewel Raymond Ceulemans naar Drongelen om een biljartdemonstratie te geven. Ondanks de geringe belangstelling, was het toch een zeer geslaagde avond. Hierdoor werd de demonstratie namelijk veel persoonlijker en dat waardeerden de aanwezigen dan ook zeer zeker.

De demonstratie begon met een libre. Ceulemans hield de ballen bij elkaar en maakte zo de ene carambole na de andere. En dat is dan weer mooi om te zien, als liefhebber zijnde. Vervolgens wilde Ceulemans een potje driebanden tegen iemand uit het publiek. Ondanks dat Ceulemans zeer te spreken was over de kwaliteit van het biljart, miste hij in het begin van de partij een aantal ballen op een haar na. Zo ging de partij dan ook in het begin redelijk tegen elkaar op. Maar toen Ceulemans eenmaal zijn draai had gevonden, maakte hij de ene serie na de andere, en speelde hij de wedstrijd uit. Vervolgens sprak hij de aanwezigen persoonlijk aan en konden er vragen gesteld worden.

Op sommige vragen kon Ceulemans antwoorden met een mooie anekdote en op weer andere vragen haalde hij mooie herinneringen op uit het verleden, of legde hij uit hoe een bepaalde bal het beste gespeeld kon worden. Tussendoor liet hij nog een mooi boek zien en vertelde hij er uitgebreid over. En vervolgens mochten er nog drie mensen uit het publiek een potje spelen tegen deze biljartgrootheid.

Dat deze legende bijna 85 jaar wordt, was niet te merken. Hoe Raymond met passie en trots over zijn sport verteld, daar genoten de aanwezigen heel erg van. En Ceulemans - en zijn vrouw - genoten ook duidelijk van de locatie, organisatie en het publiek. En als iedereen met een tevreden en goed gevoel naar huis gaat, dan is de avond geslaagd toch?