‘Concreet plan’ van firma Tankens vooralsnog genegeerd: VVD stelt vragen

ALTENA • De VVD verstuurde 15 april jl. een brief aan het college, waarin de partij wees op een initiatief van de firma Tankens. Dit bedrijf benaderde de VVD met een ‘concreet plan’ over het opvangen van vluchtelingen, maar het college heeft nog altijd geen contact met hen opgenomen. De VVD stelt daarom schriftelijke vragen.

Tankens heeft de beschikking over 23 casco woonunits en één demontabele woning. Daarnaast beschikt het bedrijf over vooralsnog onbenutte bouwgrond aan de Kerkverreweide in Wijk en Aalburg. Het aanbod is om de woonunits op deze grond te plaatsen en geschikt te maken voor bewoning door vluchtelingen. In totaal kunnen zestig personen worden gehuisvest.

De VVD vroeg het college om contact op te nemen met het bedrijf, maar vooralsnog heeft men dit niet gedaan. ‘Dit verbaast ons zeer. De nood is immers hoog’, stelt de partij. ‘Onlangs heeft het rijk nog opgeroepen tot het creëren van meer opvanglocaties. Wij hebben u gewezen op een concreet aanbod en u doet hier vervolgens niets mee. Dit roept bij ons de vraag op of wellicht nog andere aanbieders wachten op een reactie.’

De partij wil van het college weten waarom er nog geen contact met de firma Tankens is gelegd en of dit alsnog binnen enkele dagen gedaan kan worden.