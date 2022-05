Voltena verrast met Altena Sport Award, Raïsa Schoon wint twee awards in één week

WERKENDAM • Team Voltena Dames 1, het eredivisieteam van Voltena, had zaterdag aan het begin van de avond haar teleurstelling over het afzeggen van de wedstrijd door Eurosped nog niet helemaal verwerkt. Met een feestelijk programma wilden ze vooral het publiek in De Crosser na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen verrassen. Met de uitreiking van de Altena Sport Award, een initiatief van de Sportraad, werden de dames nu zelf verrast.

Burgemeester Egbert Lichtenberg - zelf een geoefend volleybalspeler - mocht zaterdagavond de Sport Award voor teams persoonlijk uitreiken aan de Voltena dames. Voor hem niet de eerste huldiging die dag, eerder die middag mocht hij wereldkampioene veldrijden Marianne Vos huldigen. “Maar het is mooi om ook de Sport Award voor de beste sportploeg uit te reiken. Jullie hebben hem vooral verdiend omdat je in zes jaar tijd van derde divisie bent opgeklommen naar de eredivisie.” Aanvoerder Hannah van Esch mocht de award in ontvangst nemen. Voltena-voorzitter René van der Giessen toonde zich trots over de toekenning van de Sport Award. “Spelen in de eredivisie kostte ons echt bloed, zweet en tranen.”

Naast een oorkonde bestaat de award uit een bronzen beeld van Jaap Hartman. Alle spelers kregen tevens een glazen bevertje cadeau als aandenken aan de toekenning van de award. De volleyballers Fleur Muilwijk, Diede van den Broek, Rianne Stok en Julia Kee zijn blij met de award die echt als een complete verrassing kwam. “Onwijs leuk, het spelen in de eredivisie is echt een mooie ervaring.” Debora Schoon-Kadijk, één van de twee trainers van de dames eredivisieploeg, had evenmin verwacht een award te ontvangen. “Er zijn zoveel mooie sporten. Qua organisatie is het spelen in de eredivisie wel echt veel meer werk dan ik had verwacht. De volleybalbond stelt heel veel eisen aan de licentie voor de eredivisie. Sportief gezien zijn in het eerste jaar veel wedstrijden nipt verloren, ik wijt dat aan onervarenheid, we zijn een jonge ploeg. Maar we hadden ook veel wow-momenten, mede door ons nieuwe spelsysteem, waar we dit jaar mee begonnen zijn. Het is echt hard werken, we hebben gelukkig veel goede mensen.”

Naast de uitreiking van de Sport Award voor teams aan Voltena was Debora Schoon-Kadijk een paar dagen eerder op de Copakadijk al getuige van de uitreiking van de eerste Sport Award voor individuele sporters aan haar dochter Raïsa Schoon. Ze bereikte een paar dagen daarvoor in de wereldwijde beachvolleybal ranking een eerste plaats samen met haar partner Katja Stam, na het Challenge-toernooi in het Braziliaanse Itapema. Deze ranglijst meet de prestaties in de voorbije 365 dagen en wisselt steeds, afhankelijk van de prestaties. Het duo deed in 2021 mee aan de Olympische Spelen in Japan. “Het gaat om gemiddelden, maar het blijft heel speciaal om de nummer één van de wereld te worden. Je bent er niet bewust mee bezig omdat het een momentopname is”, zo vertelt Schoon na de uitreiking van de Sport Award aan Voltena. Vanwege het afzeggen van de tegenstander Eurosped komt ze die avond niet aan spelen toe met haar teamgenoten van Voltena. Maandag vloog ze alweer naar Qatar voor een volgend Challenge toernooi. De komende maanden staan vooral in het teken van het aankomende WK beachvolleybal in Rome.

Van de uitreiking van de award wist Voltena een echt feestje te maken in het bijzijn van veel publiek. Twee tribunes waren afgeladen met spelers, sportvrienden en familie. Ze moesten de competitiewedstrijd van de Voltena dames missen, maar het huldigen van acht volleybalteams van Voltena zorgde alsnog voor de nodige feestvreugde. Ook trainers, ballenkinderen, DJ en opbouwploeg werden in het zonnetje gezet door voorzitter René van der Giessen, die nog even zijn frustratie over de afgezegde wedstrijd deelde met het publiek. “Zo kort van tevoren afzeggen kan echt niet, maar we hebben dit seizoen al zoveel veel gekke dingen meegemaakt. Vanwege corona moesten we soms buiten spelen of zelfs zonder publiek.” De toegekende Sport Award vormt zo een mooie beloning voor al die frustratie.