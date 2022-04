Plezierig leren bridgen: bridgeclub Altena start met cursus

ALTENA • Bridge is een kaartspel dat overal gespeeld kan worden: thuis, op de computer of bij een club. Het wordt met z’n tweeën gespeeld, tegen twee andere personen en er is niet veel voor nodig: een spel kaarten, een partner en twee tegenstanders. Leren bridgen kan binnenkort in de gemeente Altena bij bridgeclub Altena.

Naast deelnemen en leren of verbeteren van de bridgevaardigheden, biedt het de gelegenheid nieuwe mensen te ontmoeten en te spelen in een ontspannen omgeving. De cursus beslaat een dertiental weken, en per dagdeel uit 2,5 uur les. Deze is opgebouwd uit een uur instructie, pauze en het spelen. De spellen worden rustig uitgelegd en besproken.

De docent is Ryks de Jong en is een ervaren en bevoegd bridgedocent, die heeft aangegeven op dinsdagmiddag, donderdagavond en vrijdag beschikbaar te zijn. De cursus vindt doorgang bij aanmelding van minimaal veertien personen. Individuele aanmelding of in paren is mogelijk. Bij interesse wordt gevraagd aan te geven naar welk dagdeel de voorkeur naar uitgaat. In onderling overleg zal worden bepaald wat het wordt. Dat geldt ook voor de plaats van de cursus. Normaal gesproken gaat men uit van het Rondeel in Woudrichem, waar ook de bridgeclub speelt. Blijkt uit de aanmeldingen dat een andere plek in Altena centraler of anderszins beter uitkomt, dan wordt in onderling overleg besloten waar het plaatsvindt. De kosten voor de cursus bedragen 125 euro, exclusief de aanschaf van het cursusboek ‘Bridge in een flits deel 1’ van Berry Westra (zo’n dertien euro).

Tijdens de lessen zijn consumpties voor eigen rekening. Voor meer informatie of andere vragen kan men bellen met Jisk Veenstra, via 06-13025450. Men kan zich aanmelden via bcaltena@kpnmail.nl onder vermelding van ‘cursus’. Geïnteresseerden moeten niet vergeten de voorkeur voor het dagdeel te vermelden en de woonplaats.