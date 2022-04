Lente Event in Werkendam vol leuke activiteiten

WERKENDAM • Aankomende zaterdag, 2 april, wordt op de Hoogstraat in Werkendam het Lente Event gehouden. De dag wordt sinds een jaar of vijf ieder voorjaar georganiseerd door Ondernemersvereniging BIZ, in het centrum van Werkendam.

Naast een Lente Event organiseert de ondernemersvereniging jaarlijks ook een Herfst Event, in het najaar. De coronapandemie zorgde ervoor dat het Lente Event een aantal keer geannuleerd moest worden, maar voor aankomende zaterdag hebben verschillende winkeliers weer een erg leuk programma opgesteld. Naast de nodige kortingsacties, en proeverijen bij onder andere de bakker en slager, presenteren meerdere modewinkels de nieuwe voorjaarscollectie.

De presentatie wordt gedaan tijdens modeshows, die van informatief commentaar worden voorzien door Julia Bakker. Zij zal de toeschouwers op professionele wijze vertellen over onder meer de merken die gepresenteerd worden, de kleuren en patronen die in de mode zijn en ze zal de mensen voorzien van kledingadviezen. Gezellige muziek zal ondertussen voor de nodige sfeer zorgen. De modeshows worden verzorgd door modellen van het bureau Highstreet Models. De shows worden gehouden voor de betreffende modewinkel.

Het Lente Event begint zaterdag om 10.00 uur ‘s ochtends en zal om 17.00 uur afgelopen zijn. De laatste modeshow is echter afgelopen rond 15.00 uur. Updates over de dag zijn vindbaar op de Facebook-pagina van Ondernemersvereniging BIZ.

Volop activiteiten voor kinderen tijdens Lente Event

Tijdens het Lente Event valt er ook veel voor kinderen te beleven en te doen op de Hoogstraat. Speciaal voor hen komen er onder andere een poffertjeskraam en een suikerspinmachine naar Werkendam. Ook wordt er een kindervrijmarkt georganiseerd, waardoor er een leuk zakcentje te verdienen is.

“Kinderen kunnen in speciale vakken hun kleedje neerleggen en daar spulletjes verkopen”, vertelt Kimberley Thakoer, één van de organisatoren. “Ook is er een leuke speurtocht voor de kinderen, waarna er een verrassing op hen te wachten staat. Met alle activiteiten voor de kinderen, kunnen zij zich minimaal een halve dag vermaken.”

Kinderen die met een kleedje deel willen nemen aan de kindervrijmarkt, wordt gevraagd om zich aan te melden bij Kimberley Thakoer. Dit kan via het mailadres info@boutiqueledefi.nl. Bij de aanmelding wordt gevraagd te vermelden hoeveel kinderen bij een kleedje komen zitten, zodat er voldoende ruimte geregeld kan worden. Een ieder die zich aanmeldt zal een reactie ontvangen, ter bevestiging.

Verschillende winkels (her)openen hun deuren

Op het Lente Event zullen verschillende ondernemers in Werkendam de deuren van hun zaak (her)openen. Zo hoopt Kringloopwinkel Werkendam op zaterdag 2 april voor het eerst open te gaan. Kapsalon Serendipity opent ook de deuren van de nieuwe zaak op de Hoogstraat. Voor Bakkerij Verba zal zaterdag 2 april het eerste weekend zijn, dat zij de deuren van hun verbouwde winkel kunnen openen. Daarnaast ging de vernieuwde winkel van My Visstek vorige week weer open. Het is dus zeker de moeite waard om naar Werkendam te komen en deze nieuwe, of vernieuwde, winkels te bezoeken.

Ochtendprogramma modeshows

Het ochtendprogramma van de modeshows op 2 april ziet er als volgt uit:



Hema: 10.15 uur

Boutique Le Défi: 10.35 uur

Bodyline Lingerie: 10.55 uur

Shoeby: 11.15 uur

Patricia’s Fashion: 11.35 uur

Sunfever studio: 11.55 uur

Middagprogramma modeshows

Het middagprogramma van de modeshows op 2 april ziet er als volgt uit:



Hema: 13.15 uur

Boutique Le Défi: 13.35 uur

Bodyline Lingerie: 13.55 uur

Shoeby: 14.15 uur

Patricia’s Fashion: 14.35 uur

Sunfever studio: 14.55 uur