College brengt werkbezoek aan Meeuwen

MEEUWEN • Op dinsdag 22 februari bracht het college een werkbezoek aan Meeuwen. Zij waren onder andere op bezoek bij Vetos Autobedrijf Bouman die sinds 3 januari werken in hun nieuwe, verduurzaamde showroom en werkplaats aan de Dorpstraat.

Eigenaar Marc Bouman vertelde met passie over de geschiedenis en de bedrijfsfilosofie van dit Meeuwense familiebedrijf. Wilbert Dekkers van Kids United vertelde enthousiast over het jeugdhonk in het dorpshuis van Meeuwen, waar jongeren kunnen chillen, leuke dingen doen en in een open setting kunnen praten over alcohol en drugsgebruik.

Ook de dorpsraad was aanwezig. Zij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.