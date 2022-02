Auto in de sloot op Peerenboomse Steeg in Dussen

DUSSEN • Een jongeman is donderdagavond met zijn auto in de sloot terecht gekomen. Dit gebeurde omstreeks 23:25 uur op de Peerenboomse Steeg bij Dussen.

De jongeman raakte in de berm en kon de auto niet meer de weg op gestuurd krijgen. Vervolgens is hij met zijn auto in de sloot terecht gekomen. De jongeman is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar kwam met de schrik vrij. Wel is hij meegenomen door de politie onder verdenking van rijden onder invloed van alcohol. De politie zal dit op het bureau verder onderzoeken. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto uit de sloot gehaald en meegenomen.