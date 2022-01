Corona-update Altena: aantal positieve tests hard gestegen

ALTENA • Van 20 tot en met 27 januari 2022 zijn er in Altena 843 mensen positief getest op het coronavirus, dat is een ruime stijging ten opzichte van een week eerder. Toen werden er 511 mensen uit Altena positief getest op het coronavirus.

Er is in de afgelopen week één ziekenhuisopname gemeld. Er zijn geen overledenen gemeld. Sinds het begin van de coronapandemie, in maart 2020, zijn er in totaal 14.203 coronabesmettingen in Altena geweest, 114 ziekenhuisopnames en 76 overledenen.

Op dit moment blijkt uit het Coronadashboard van de Rijksoverheid dat 80 procent van de inwoners in Altena een eerste vaccinatie heeft gehad. 79 procent van de 18-plussers is volledig gevaccineerd. Er zijn de afgelopen periode verschillende initiatieven genomen om de vaccinatiegraad in Altena te verhogen. Zo is de prikbus een aantal keer ingezet.

Ook is er voor de kerstvakantie, op initiatief van de GGD, de huisartsen en ondersteund door de gemeente, een boostercampagne geweest. In een paar dagen tijd zijn er in totaal 4.075 prikken gezet. 975 in Giessen, 850 in Nieuwendijk, 850 in Dussen en 1400 in Wijk en Aalburg en Veen.