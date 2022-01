‘Overlast in Andel door jongeren: de koude rillingen lopen over je nek’

ANDEL • Bij de VVD hebben zich inwoners uit Andel gemeld, die zich zorgen zouden maken om hun veiligheid. Al enige tijd zou het dorp getroffen worden door ‘zeer ernstige incidenten’ met groepen jongeren. De VVD heeft zich in een schrijven tot het college gericht, in de hoop dat de overlast aangepakt zal worden.

‘De incidenten zijn zo ernstig dat inwoners zich niet meer veilig voelen in hun dorp’, stellen Jan Kolff en Pim Bouman namens de partij. ‘Wij hebben verhalen gehoord, waar de koude rillingen van over je nek lopen. De teller voor overlastmeldingen uit Andel stond in 2021 op 46. Dat is niet acceptabel.’

De VVD zegt dat de overlast bij het college bekend is, omdat men onlangs nog een gesprek met een groep inwoners heeft gehad. Desondanks zou een oplossing nog niet in zicht zijn. ‘Dit gesprek heeft helaas ook geen vertrouwen gebracht in een goede afloop. De situatie is inmiddels onleefbaar geworden. Het scenario dat wanhopige inwoners het recht in eigen hand gaan nemen, dreigt’, stelt de partij.

‘Volgens ons is de kwestie zo ver uit de hand gelopen dat naast gemeentelijk optreden, ook strafrechtelijk optreden noodzakelijk is. Als verantwoordelijke voor de openbare orde, speelt u hierin een cruciale rol’, richten Kolff en Bouman zich tot het college.

Zij willen weten of het college de mening deelt, dat de overlast in Andel onacceptabel is en op zo kort mogelijke termijn moet worden opgelost. Ook vraagt men of de overlast reeds gemeld is bij politie en justitie en hoe de gemeente er samen met hen voor gaat zorgen dat ‘de veiligheid weer terugkeert’ in Andel. Daarnaast wil de partij een antwoord op de vraag of het college het er mee eens is, dat het voortduren van de situatie kan leiden tot eigenrichting bij de inwoners van Andel.