Twaalf tiny houses in Almkerk: ‘Ruimte voor alternatieve woonvormen is kernprioriteit’

ALTENA • Het college van burgemeester en wethouders verleend medewerking aan een initiatief van vereniging Tiny Altena, voor twaalf tiny houses in Almkerk op de locatie aan het Hoekje. De gemeente huurt op deze locatie een perceel en wil het de komende tien jaar uitgeven aan Tiny Altena.

De vereniging is daarom gestart met de aanvraag van een omgevingsvergunning en voert hiervoor met omwonenden het gesprek in een omgevingsdialoog. Vereniging Tiny Altena wil graag een locatie ontwikkelen voor de bouw van tiny houses. De initiatiefnemers, die allemaal afkomstig zijn uit of woonachtig in Altena, hebben hierbij een ontwerp gemaakt voor de locatie aan het Hoekje in Almkerk.

Focus op duurzaamheid

Een tiny house is een klein huisje met een oppervlakte van maximaal 50m². Over het algemeen zijn tiny houses niet groter dan 30m², maar de grens ligt dus bij 50m². Tiny houses onderscheiden zich van andere kleine woonvormen door de focus op duurzaamheid.

Tijdelijke vergunning

Het perceel aan het Hoekje huurt de gemeente voor langere tijd en was eerder bedoeld voor het tijdelijk verplaatsen van de tennisvereniging. Toen dat niet door ging, heeft Tiny Altena bij de gemeente het verzoek ingediend om op deze plek hun droom te realiseren. Het voornemen is om voor een periode van tien jaar een tijdelijke vergunning af te geven voor tiny houses op deze locatie. Na die jaren zoekt de gemeente Altena een locatie waar de woningen nog eens tien jaar kunnen staan.

Alternatieve woonvormen

Bij de gemeente zijn inmiddels meer aanvragen binnengekomen voor de bouw van tiny houses. Wethouder Hans Tanis juicht dat toe. “Ik vind het erg leuk dat er initiatieven van de grond komen. Ruimte geven aan alternatieve woonvormen is een kernprioriteit in de vorig jaar vastgestelde woonvisie. Daarnaast passen tiny houses in onze duurzaamheidsvisie. We bekijken elke aanvraag voor alternatieve woonvormen zoals die voor tiny houses dan ook met een open blik en proberen waar dit kan medewerking te verlenen”, stelt de wethouder. “Het initiatief voor twaalf tiny houses in Almkerk is een mooi voorbeeld van de concrete uitwerking van onze woonvisie. Wij bieden hen daar graag de ruimte voor. Ik hoop dat er meer plannen van onze inwoners volgen.”