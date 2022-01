Geen tijdelijke vervanging voor wethouder Paula Jorritsma

ALTENA • Na overleg binnen de partij en met de coalitiepartners heeft Progressief Altena besloten, om voor de korte resterende periode tot de verkiezingen geen nieuwe wethouder te leveren voor de vertrekkende Paula Jorritsma. Voor Jorritsma is 1 februari de laatste raadsvergadering als wethouder in Altena.

Naar verwachting wordt zij op 10 februari geïnstalleerd als burgemeester van Voorst, een gemeente in Gelderland. Volgens Progressief Altena is er voldoende houvast in het coalitieakkoord, dat leidend blijft, om het tot de verkiezingen te doen zonder nieuwe wethouder.

“We hebben in de afgelopen jaren veel en goed samengewerkt met de andere partijen”, vertelt Christian Alderliesten, lijsttrekker van de partij. “Door de inzet van Paula en de fractie hebben we samen met de coalitie een progressieve stempel kunnen drukken op de cultuur, veelzijdigheid en samenredzaamheid in Altena. Vanuit de Raad blijven we natuurlijk toezien op de gemaakte afspraken.”

Veruit de meeste voorstellen die nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd zijn al ver uitgewerkt, waardoor men verwacht dat de kans op verrassingen erg klein is. “Vanzelfsprekend zijn we trots op de stap die Paula heeft gezet. Het ambt van burgemeester is haar op het lijf geschreven. De discussie over een eventuele vervanging is breed gevoerd en de beslissing dus weloverwogen genomen”, stelt partijvoorzitter Ad Dolislager.