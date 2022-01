Superjacht trotseert brug bij Heusden: lamp en radarreflector beschadigd

WIJK EN AALBURG/HEUSDEN • Het superjacht Galactica is eindelijk onder de Heusdense brug door. Maandagavond omstreeks 22.00 uur is het jacht in de dikke mist onder de brug door gevaren. Dit ging niet zonder schade. Het jacht botste op een lamp en een radarreflector welke op de pijler van de brug gemonteerd waren.

Volgens een woordvoerder van Heesen Yachts heeft het jacht zelf geen schade. Het superjacht was maandag overdag al omgekeerd, omdat deze niet onder de brug bij Heusden kon. Het jacht, de duwboot en de sleper wachtten tot de eb op het laagste punt was, dat zou 25 centimeter schelen. Het water was maandagavond voldoende gezakt, zodat het jacht nu wel onder de burg door kon.

Afgelopen weekend waren er ook al problemen met het superjacht. Toen kon het door de te hoge waterstand niet onder de Hedelse spoorbrug door. Maandagmorgen was het wel mogelijk om onder deze brug door te varen. Het volgende obstakel is de brug van de A27 bij Raamsdonksveer. Deze zou een fractie hoger zijn dan de brug bij Heusden.

Het superjacht is tachtig meter lang en heeft onder meer een bioscoop, een helikopterplatform en een zeven meter lang zwembad aan boord. De Galactica moet naar Harlingen varen om daar te worden afgebouwd en heeft een tussenstop in Dordrecht. Een onbekende koper betaalt 100 miljoen euro voor het jacht. In april kan de eigenaar er volgens de planning de wereldzeeën mee bevaren.