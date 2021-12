Familiebedrijf Schouten Europe uit Giessen neemt failliete Nijland Food over

GIESSEN • Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe neemt het failliete Nijland Food uit Goor over. Schouten stopt in Goor met het verwerken van kip en richt zich volledig op het maken van vegetarische producten. Het bedrijf uit Giessen was voor het faillissement twaalf jaar klant bij Nijland Food. Schouten neemt alle gebouwen en machines over en hoopt tevens zoveel mogelijk werknemers van Nijland Food over te kunnen nemen.

De markt van plantaardige alternatieven voor vlees en vis, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ook de concurrentie in de markt is toegenomen. “Wij hebben het produceren en verpakken altijd uitbesteed, zodat we flexibel waren en ons konden toeleggen op innovatie’, zegt CEO en eigenaar Henk Schouten van het gelijknamige bedrijf. Schouten zag de laatste jaren steeds meer krapte ontstaan in de productie- en verpakkingscapaciteit. “Dit kwam onze marktpositie niet ten goede. Deze overname biedt ons weer ruimte om verder te groeien.”

Geen kip

Schouten en Nijland zijn geen onbekenden van elkaar. Nijland heeft twaalf jaar lang producten voor Schouten verpakt. Sinds vijf jaar werden er bij Nijland ook enkele Schouten-producten geproduceerd. Nijland verpakte ook voor andere partijen en er werd in een aparte hal kip verwerkt. Omdat Schouten zich richt op plant-based producten wordt die activiteit niet voortgezet. “Wij zijn specialist in het ontwikkelen, produceren en verpakken van plant-based producten, daar past het verwerken van kip niet bij”, zegt Schouten.

Sterk netwerk

De overname van Nijland betekent overigens niet dat Schouten al haar producten zelf gaat produceren en verpakken. “We hebben een sterk netwerk van gespecialiseerde en gewaardeerde productiepartners die zeker van toegevoegde waarde blijven voor ons bedrijf en waar we graag mee blijven samenwerken”, aldus de CEO.

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers, op basis van plantaardige eiwitten. Het bedrijf levert haar producten inmiddels in meer dan 50 landen. Ook ontwikkelen ze veel klantspecifieke producten.