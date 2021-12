Fietsroute en open dagen in zuidelijk Altena

ALTENA • Wie er de komende dagen op de fiets op uit wil in Altena, wordt op zijn wenken bediend. In Altena-Zuid heeft ‘Fietsen voor mijn Eten’ namelijk een 23 kilometer lange fietsroute uitgezet die is gekoppeld aan de ‘Boeren en Tuinders pakken uit - Wintereditie’.

Onderweg kunnen de deelnemers stoppen bij boerderijwinkels en -automaten en ook staan er verschillende kraampjes langs de weg. Op deze manier kunnen zij puurder en lokaler etenswaren kopen en ontdekken waar het eten vandaan komt. De route is uiteraard ook per auto af te leggen wanneer het ‘snertweer’ is, maar dan is de voetafdruk natuurlijk groter. Diverse boerderijen langs de route bieden bovendien de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen.

Buffelgaard Verschure

Familie Verschure melkt buffelkoeien. Van de melk wordt buffelkaas gemaakt en IJssalon Baks in Woudrichem verwerkt hun melk in het ijs. De buffelgaard verkoopt zuivel, vlees en ijs in hun winkel en je kunt er ook terecht voor kerst- en eindejaarsproducten gecombineerd met andere streekproducten zoals vruchtensap. Richard, Monique en Michelle Verschure laten graag hun bedrijf zien. Je mag kijken in de stal en in de winkel Op woensdag 29 december van 13.00 – 20.00 uur en op donderdag 30 december van 16.00 – 20.00 uur zijn de stal en de winkel geopend voor bezoekers. Het adres: Klaverplak 1, Wijk en Aalburg.

Agrarisch Bedrijf en Veehouderij Familie Knaap

Johan Knaap verkoopt vlees van eigen vee en mensen kunnen hem kennen van de Boerenkalender 2022. Daarnaast werkt hij nog drie dagen per week voor de Nederlandse Schapen- en Geitenfok Organisatie. Op het agrarische bedrijf lopen schapen, koeien, kalfjes, varkens en buffelstieren rond. Op 30 december van 13.00 – 18.00 uur opent Johan het bedrijf voor het publiek. Adres: Meeuwensesteeg 2, Meeuwen.

Zorgboerderij Equus & Ego

Deze kleinschalige zorgboerderij staat in het buitengebied van het dorpje Drongelen. Tijdens dagbesteding of begeleidingsmomenten (individueel of in een groep) kan ieder kind werken aan zijn persoonlijke leervragen en -behoeften, samen met de paarden, geiten, kippen en hond. Esther Klijn is de eigenaar van Equus & Ego. Zij gelooft heilig in de kracht die ieder mens in zich heeft en is altijd bezig om die in het kind naar boven te halen. Haar grote kennis en kunde op het gebied van multiproblematiek, stoornissen in het autistisch spectrum, scheidingsproblematiek, ADHD, enzovoorts combineert ze in Equus & Ego met de weldadige rust en ruimte van een zorgboerderij en haar passie en liefde voor paarden.

Bezoekers kunnen een kijkje komen nemen op de boerderij op 24 december van 09.00 - 15.00 uur. Op 27, 28, 29 en 30 december is de zorgboerderij voor publiek geopend van 09.00u -16.30 uur. Adres: Eindsestraat 51, Drongelen.



Ga voor meer informatie over de route en deelnemende adressen naar fietsenvoormijneten.nl/altenazuid.