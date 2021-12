Werkendam Maritime Industries in actie tegen personeelstekorten: meer dan honderd vacatures

WERKENDAM • In de maritieme sector is er een schreeuwend tekort aan personeel. In Werkendam, waar de economie grotendeels draait op bedrijven die actief zijn in de maritieme sector, is het tekort aan personeel ook goed voelbaar. Alleen al bij de 42 bedrijven die zijn aangesloten bij Werkendam Maritime Industries zijn er meer dan honderd openstaande vacatures.

Veel maritieme bedrijven kampen vooral met een tekort aan technisch personeel. “Er is met name veel vraag naar elektrotechnici, die elektro op schepen aan kunnen leggen”, vertelt Karin Struijk, programma manager bij Werkendam Maritime Industries. Hoewel er veel scholen zijn waar de opleiding wordt aangeboden, zijn er maar weinig afgestudeerde elektrotechnici die voor een baan in de maritieme sector kiezen.

“Dat heeft denk ik deels te maken met imago”, stelt Struijk. “Er is een tijd geweest waarin leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd werden om het hoogst haalbare niveau te halen. Daarbij had het werken met je handen een minder goed imago. Mensen realiseren zich alleen niet dat het vak van elektromonteur tegenwoordig ook high tech is.”

Werkendam Maritime Industries

Onder andere om de toekomstige generatie werkenden beter bekend te maken met de verschillende functies binnen de maritieme sector, is Werkendam Maritime Industries opgezet. Dit is een cluster dat inmiddels bestaat uit 42 bedrijven. Deze bedrijven leveren tweeduizend directe arbeidsplaatsen, maar zorgen ook voor veel indirecte banen binnen andere sectoren in Altena. Dat dit cluster een belangrijke spil in de economie van Altena is en dat het oplossen van de personeelstekorten dus noodzakelijk is, staat buiten kijf.

Door samen op te trekken en zich in te spannen voor de werving van de toekomstige generatie werkenden, hopen het WMI-cluster en Struijk dat er op termijn meer personeel beschikbaar komt voor de maritieme sector. “Wij hopen dat mensen gaan denken: ‘Dat is leuk in de haven, daar wil ik ook werken’. Het leuke is dat wij allerlei verschillende beroepen, van verschillende niveaus kunnen aanbieden. Het varieert van stoffeerder tot engineer, van het schrijven van een bestek voor een schip tot en met het leveren van het bestek in de keukenlades.”

Onderwijs

Struijk zorgt ervoor dat het cluster zich op een juiste manier kan profileren. “Zo maken we stappen richting het onderwijs. Het is belangrijk om voor de jeugd de bekendheid ten aanzien van techniek te vergroten. Wij nodigen basisschoolleerlingen uit om naar de haven te komen en nemen ze mee op werksafari’s.”

Door kinderen verschillende vakken in de praktijk te laten zien, probeert Struijk kenbaar te maken dat er meer beroepen zijn dan dat er op school wordt aangereikt. “We willen graag dat de kinderen een weloverwogen beroepskeuze maken, door ze ook de alternatieven te laten zien”, stelt de programma manager van WMI.

Arbeidsmigranten

De inspanningen van de leden van WMI richten zich niet alleen op de lange, maar ook op de korte termijn. Zo worden er bijvoorbeeld veel arbeidsmigranten ingezet. “Zij willen graag in de scheepsbouw werken en zijn er heel goed in”, vertelt Struijk. De leden van WMI zorgen goed voor hun mensen en voor goed onderdak.

In de media verschijnen zo nu en dan berichten dat buitenlandse werknemers onder erbarmelijk omstandigheden moeten wonen of werken. De programma manager van het cluster ziet dat dit binnen de maritieme maakindustrie absoluut niet het geval is. “Onze leden maken gebruik van een gecertificeerd uitzendbureau. Dat betekent dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen op het gebied van huisvesting en dat de huizen regelmatig gecontroleerd worden. Ik weet zeker dat de arbeidsmigranten binnen het maritieme cluster heel netjes wonen”, concludeert Struijk.