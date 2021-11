Meer dan duizend inwoners deden beroep op Tozo-regeling in Altena

REGIO • In totaal deden 1090 mensen in de gemeente Altena in 2020 een beroep op de Tozo-regeling. Dat is 2,4 procent van de volwassenen in Altena, wat lager is dan het landelijk gemiddelde van 3,5 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) werd in het leven geroepen voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen kwamen. In andere gemeenten in de regio ligt het percentage volwassenen dat de regeling aanvroeg nog lager.