Gemeente Altena wil kosten oplossing fileknelpunt Kromme Nol voorschieten

WIJK EN AALBURG • Gemeente Altena is bereid om de kosten voor een oplossing voor fileknelpunt Kromme Nol voor te schieten, mocht dit een probleem zijn voor de Provincie. Dat bleek uit de motie die afgelopen dinsdag raadsbrede steun kreeg.

De provinciale weg N267 is in toenemende mate een fileknelpunt geworden. Inwoners en ondernemers, die buiten Altena hun brood verdienen, staan steeds langer in de file. Het verkeer stroopt soms bij Oudheusden al op en de rotonde Kromme Nol zorgt ervoor dat de stroom auto’s druppelsgewijs Altena binnenrijdt.



Een planstudie naar de oplossing wordt volgens het college begin 2022 uitgevoerd. Eind 2023 volgt de uitvoering ervan. “Dat duurt veel te lang en het kan ook niet gelijktijdig met de uitvoering van het project A27. Altena zit dan op slot”, zegt CDA-raadslid Otto van Breugel die hier al lange tijd mee bezig is. Samen met VVD-fractievoorzitter Pim Bouman diende hij een motie in die omarmd werd door alle partijen.

Met deze opdracht en financiële bagage kan Wethouder Hans Tanis de Provincie laten zien dat het voor de gemeente Altena noodzaak is dat de problemen bij dit fileknooppunt worden opgelost. De CDA Statenfractie diende deze week na overleg met CDA Altena ook Staten-vragen in over de voortgang van de aanpak van dit knelpunt.