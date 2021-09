Altena haalt tijdelijke wegversmallingen Middenweg alweer weg

ANDEL/VEEN • De gemeente Altena gaat de tijdelijke verkeersmaatregelen op de Middenweg tussen Andel en Veen aanpassen.

De zogenoemde ‘straatjuwelen’ – de sluisjes die de weg versmallen – worden weggehaald en ergens anders geplaatst.

Altena overweegt daarnaast een tijdelijke knip in de weg, zodat er geen doorgang meer is voor gemotoriseerd doorgaand verkeer.

Meer drempels zouden ook soelaas kunnen bieden.

De gemeente gaat daarover op korte termijn in gesprek met aanwonenden van de Middenweg en met busmaatschappij Arriva.

Geen voorstander

“De vervoerder is geen voorstander van meer drempels op deze route, waardoor die optie in eerste instantie niet verder is uitgewerkt”, aldus de gemeente.

Vooruitlopend op de aanleg van een vrijliggend fietspad zijn deze zomer tijdelijke maatregelen genomen om de snelheid en hoeveelheid verkeer op de Middenweg te verminderen, maar de reacties daarop waren niet positief.

Voor omwonenden en weggebruikers zou de Middenweg zelfs onveiliger geworden zijn, reden voor de gemeente om tijdelijke situatie weer aan te passen.

Gevaarlijk

De Middenweg wordt al jaren gezien als een weg waar veel te hard gereden wordt en gevaarlijk is voor met name fietsers.

De gemeenteraad wil daarom een vrijliggend fietspad en de politiek neemt hier dinsdag een definitief besluit over.

Daarna duurt het nog enige tijd voor het fietspad er ligt. Zo moet onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, moet er grond worden aangekocht en moeten routedelen voorbelast worden.