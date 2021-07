Gemeente houdt situatie Middenweg ‘nauwlettend’ in de gaten

ANDEL/VEEN • De gemeente Altena is bereid de wegversmallingen op de Middenweg tussen Andel en Veen aan te passen als dat nodig is.

“Vanzelfsprekend houden we de nieuwe situatie nauwlettend in de gaten en doen we waar nodig aanpassingen”, laat een woordvoerder weten.

“Hierbij wordt ook gekeken of andere pionnen op de versmallingen nodig zijn voor betere zichtbaarheid en op welke wijze die kunnen worden toegepast zonder dat agrarische ondernemers met groot materieel hier hinder van ondervinden.”

Naast het monitoren van de nieuwe situatie, evalueert Altena ‘de beoogde doelen’ binnen enkele maanden.

Beschadigd

Sommige van de nieuwe wegversmallingen die vorige week op de Middenweg geplaatst zijn, zijn nu al beschadigd en weggebruikers zijn niet onverdeeld enthousiast over de aanpassingen om de snelheid op de weg naar beneden te brengen.

De CDA-fractie heeft de kwestie daarop aangekaart bij het college. “Het is er niet echt veiliger op geworden zo”, stelt de partij op Instagram.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Vosparts

Het Veens bedrijf Vosparts, gevestigd aan de Veensesteeg, speelt handig in op de nieuw aangebrachte wegversmallingen. Het bedrijf heeft in de berm een bord met de tekst ‘Auto total loss? Koop uw onderdelen bij Vos!’ geplaatst.

De tekst gaat verder onder Facebook-post.

Deze week is de Middenweg volgens planning dicht voor de verdere aanleg van het maatregelenpakket. De versmallingen worden dan afgemaakt met palen in de bermen en er volgen nog waarschuwingsborden bij de versmallingen. Ook worden drempels aangelegd.

Vrijliggend fietspad

De werkzaamheden zijn vooruitlopend op het besluit om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Middenweg.

De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit of er langs de Middenweg een vrijliggend fietspad komt.

Als dit besloten wordt, duurt het nog enige tijd voor het fietspad er ligt.

Zo moet onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, moet er grond worden aangekocht en moeten routedelen voorbelast worden.