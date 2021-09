Het Verlaat per 1 oktober weer open: ‘We willen iets moois neerzetten voor Almkerk’

ALMKERK • Corry van den Oever is tien jaar beheerder van Het Verlaat in Almkerk. ‘Ze is geboren voor die gastvrijheid.’

Het Verlaat zit in een overgangsperiode. Op 1 oktober is iedereen weer welkom in het zalencentrum in Almkerk - ‘eindelijk’, verzucht beheerder Corry van den Oever -, maar bezoekers worden bij de entree nu nog welkom geheten door een banner van de GGD, die er tussen mei en september een priklocatie had ingericht.

Vorige week is pas officieel de laatste prik gezet, vertelt Corry. “Nu moet alles opgeruimd worden, want volgende maand gaan we weer open voor onze gebruikers.”

Ze is ontzettend blij dat ze haar werk weer kan doen, iets wat ze ontzettend gemist heeft tijdens de lockdown en de coronamaanden daarna.

Personeel

Tegelijkertijd vindt ze het ook spannend om de Almkerkers weer te ontvangen, want er is nogal wat veranderd in de coronaperiode, vertelt ze. “Komen de verenigingen allemaal weer terug? En kijk ook naar m’n personeel. Door corona heb ik van een aantal werknemers afscheid moeten nemen, maar nieuw personeel ligt niet voor het oprapen. Ik heb natuurlijk het liefst dat het licht in Het Verlaat aan is, maar ik kan het niet allemaal in mijn eentje doen. Dus wie interesse heeft om hier aan de slag te gaan, kan zich bij mij melden”, klinkt het lachend.

Corry is nu tien jaar beheerder van Het Verlaat. Ze leerde voor accountant, maar vond dat ontzettend saai. Ze leerde vervolgens het horecavak kennen in partycentrum Het Brabantse Land, dat tot 2012 geëxploiteerd werd door haar ouders Peter en Hester. Hen opvolgen zag Corry niet zitten.

“Ik wilde echt iets voor mezelf. Bovendien doe ik hier in Het Verlaat veel meer dan alleen feesten en partijen. Het is hier veel actiever. Van een kleine verjaardag van een bewoonster van Altenahove tot een kind dat hier wekelijks gymt en ook zijn feestje wil vieren. Mensen komen hier over het algemeen met gezellig doel naartoe.”

Ad Swart is daarbij al tien jaar haar rechterhand. Hij ondersteunt haar bij zakelijke beslissingen.

Lichtpunt

De afgelopen twee jaar waren stressvol, maar bevatten in ieder geval ook één groot lichtpunt: Petra Stoute kwam in haar leven. “We voetballen samen bij GRC 14 en we groeiden steeds meer naar elkaar toe. Het Verlaat is dan wel echt mijn ding, maar Petra is de afgelopen periode mijn steun en toeverlaat geweest. Ze is heel belangrijk voor mij.”

Petra lacht. De geboren Rotterdamse vertelt hoe ze Corry soms moet afremmen. “Corry is geboren voor die gastvrijheid, maar verliest de zakelijke kant wel eens uit het oog. Op dat vlak hou ik haar af en toe scherp.”

Brede school

Zo’n scherpe blik komt zeker van pas bij de komst van de brede school in Almkerk. Petra vindt het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met onder meer de gemeente, Corry is samen met de gemeente en de scholen al druk bezig met de inrichting van het nieuwe gebouw.

Uit enquêtes van de dorpsraad blijkt dat Almkerk behoefte heeft aan meer initiatieven voor ouderen en voor jongeren. Alle betrokken partijen zien een Verlaat voor zich, waar iedereen zich thuisvoelt en waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld met laagdrempelige sportvoorzieningen.

Met elkaar

“We willen ook een plek creëren voor thuiswerkers en de bieb krijgt hier een plekje met een leestafel. Ik sta overal voor open. Het contact met de basisscholen die hier hun onderkomen krijgen is ook heel fijn. Met het nieuwe Verlaat willen we iets moois neerzetten voor Almkerk voor de komende 50 jaar. Dat willen we met elkaar doen, met alle inwoners van Almkerk, net zoals we dat de afgelopen tien jaar ook hebben gedaan.”

Toen ze net begon, was het best even zoeken met de verenigingen, vertelt Corry.

Dankbaar

“Opeens kwamen er regels, was ik degene die zei hoe het moest. Dat was voor iedereen even wennen, maar samen groei je tot iets moois. We lachen hier veel en we hebben lol, maar soms ook emotionele gesprekken. Ik heb hier veel vaste klanten en toen één van hen overleed werd ik gevraagd of ik de uitvaart wilde verzorgen, want dat doen we hier ook. Voor dat vertrouwen ben ik erg dankbaar.”