Feestelijkheden rond ‘Martinuskerk 400 jaar’

• De Martinuskerk in Woudrichem kent een lange en roerige geschiedenis.

WOUDRICHEM • De Martinuskerk in Woudrichem kent een lange en roerige geschiedenis. Om dit te gedenken is er op zaterdag 11 september van 11.00 uur tot 17.00 uur een feestelijk programma in en rond de Martinuskerk.

Het programma opent om 11.00 uur met een concert. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie presenteert een klassiek concert van het Barok-ensemble Camarata Capelle, onder leiding van Boudewijn Bruil. Het ensemble voert stukken uit van onder andere Händel, Telemann en Bach. De muziek wordt afgewisseld met verhalen over de rol van Woudrichem in de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672, verteld door theatermaker Michiel van de Burgt, in de persoon van de 17de-eeuwse Wouter van de Waterlinie. Het concert duurt ongeveer 45 minuten.

Verder zijn er in de Martinuskerk en de toren onder andere korte lezingen over bijzondere momenten van de Martinuskerk, oude foto’s van de kerk en de Vesting en uitleg over de klokken in de toren.

Ook rondom de kerk is er genoeg te doen. Voor de kinderen - van klein tot groot - zijn er oud-Hollandse spellen én Bubbelbal.

Mensen kunnen in de kerktuin terecht voor een hapje en drankje en er is ‘levende muziek’ door ‘De Blauwe Schuyt’ op middeleeuwse instrumenten en in authentieke kostuums.

Iedereen is van harte welkom om dit bijzondere jubileum mee te vieren.

Meer informatie en het volledige programma op: www.kerkwoudrichem.nl/400