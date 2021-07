Kunst Na Strijd zet Henk van Straten in het zonnetje

WOUDRICHEM • Henk van Straten is benoemd tot Lid van Verdienste van Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd.

Henk was bijna 76 jaar lid van KNS, maar moest vanwege zijn leeftijd het saxofoon spelen in het orkest opgeven.

Henk stond aan de basis van de fusie van de Woudrichemse en Oudendijkse muziekverenigingen in 1969. Uit deze fusie ontstond het huidige Kunst Na Strijd.

Autocross

Hij was jarenlang actief in het bestuur van KNS, alsook in het bestuur van de Stichting Comité Autocross Woudrichem. Een stichting die jarenlang op Hemelvaartsdag een autocross organiseerde, waarvan de opbrengst voor vv Woudrichem en Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd was.

Op die manier heeft Henk er voor gezorgd dat KNS financieel toch altijd de financiële eindjes aan elkaar weet te knopen.

Mooi aandenken

Uit handen van voorzitter Martine in ’t Veld ontving Henk een mooi aandenken aan zijn muzikale carrière, namelijk een bronzen beeldje van een saxofoonspeler. Uiteraard was er ook een oorkonde dat hij nu Lid van Verdienste is.

Helemaal terecht, want Henk heeft jarenlang héél veel betekend voor de club.