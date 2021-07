Gerard Paans stopt als raadslid en fractievoorzitter CDA

Gerard Paans, hier rechts naast lijsttrekker en wethouder Roland van Vugt tijdens de uitslag van de eerst gemeenteraadsverkiezingen voor Altena in 2018.

ALTENA • Gerard Paans stopt als raadslid en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Altena.

Dat heeft hij burgemeester Egbert Lichtenberg in een brief laten weten. De Werkendammer stopt vanwege een 'persoonlijke afweging'.

"Het is mooi geweest", laat hij aanvullend in een reactie weten.

Paans was bijna zeventien jaar actief in de gemeenteraad van Werkendam en zo'n drie jaar raadslid in de gemeente Altena.

Trots op Altena

De totstandkoming van de fusiegemeente per 1 januari 2019 noemt hij een 'hoogtepunt' uit zijn politieke carrière. "Ik ben ontzettend trots op Altena", zegt hij.

De laatste raadsvergadering van Paans is op dinsdag 28 september.

Opvolger nog onbekend

Wie hem opvolgt als fractievoorzitter voor het CDA is nog onbekend.

Mogelijk wordt de kieslijst uit 2018 gevolgd. Paans bezette bij de verkiezingen in 2018 plek 4 op de kieslijst, achter Roland van Vugt, Matthijs van Oosten en Arno Bouman.

Van Vugt en Van Oosten zijn momenteel wethouder in de gemeente Altena. Bouman is raadslid en zou dus fractievoorzitter voor het CDA kunnen worden.