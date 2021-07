Laatste rondje door De Regenboog in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Basisschool De Regenboog in Nieuwendijk organiseert zaterdag 10 juli ‘De beuk erin’: een laatste rondje door het huidige schoolgebouw.

Iedereen is welkom om tussen 15:00 uur en 18:00 uur nog een kijkje te komen nemen. Er is koffie, thee en lekkers verkrijgbaar op het schoolplein. De opbrengst daarvan is bestemd voor het nieuwe gebouw.

De tijdelijke units worden geplaatst en per 31 augustus wordt daar een jaar lang lesgeven. Dinsdag is de allerlaatste schooldag in het oude gebouw.