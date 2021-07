Braderie bij Park Veldzicht in Genderen

GENDEREN • Bij Park Veldzicht in Genderen wordt op zaterdag 17 juli een braderie gehouden.

De markt wordt ruim opgezet, waardoor iedereen de anderhalvemeterregel goed kan naleven.

Er zijn o.a. kramen en grondplaatsen met kleding, koek/snoep, goede doelen, sieraden en rommelmarktspullen.

Kinderboerderij

De kinderboerderij is open en kinderen kunnen zich vermaken op de skelterbaan of het springkussen.

Er is een overdekt terras aanwezig waar je iets kunt eten en drinken.



De entree is 2,50 euro voor personen ouder dan 12 jaar. De markt is van 10:00 uur tot 15:00 uur, het park en de horeca zijn open tot 17:00 uur.

Opgeven voor een kraam of grondplek is nog mogelijk.

www.vanrijswijkverhuur.nl