GGD sluit priklocatie Het Verlaat per 1 augustus

ALMKERK • GGD West-Brabant stopt per 1 augustus met het zetten van coronavaccins in Het Verlaat in Almkerk.

“Het vaccinatieprogramma verloopt erg succesvol en veel mensen zijn al gevaccineerd. Het is nu tijd om de volgende stap te nemen”, licht Mark van Beers, MT-lid en verantwoordelijk voor het coronaproces bij GGD West-Brabant, toe.

Op 19 mei werden de eerste coronavaccins gezet in zalencentrum Het Verlaat.

Afbouwen

In augustus bouwt GGD West-Brabant stapsgewijs het aantal vaccinatielocaties in de regio af en concentreert vanaf medio augustus de vaccinaties op één locatie: Breepark in Breda.

Nederland vaccineert op dit moment in een rap tempo. “Ook in onze regio gaat het vaccineren erg snel”, vervolgt Van Beers. “Zo snel zelfs dat naar verwachting het vaccinatietempo de komende maand sterk afneemt. Daarop anticiperen we nu, om alle betrokkenen snel duidelijkheid te geven.”

GGD West-Brabant stopt per 1 augustus met vaccineren in Almkerk, Roosendaal en Breda Airport. Op 15 augustus volgt de locatie Bergen op Zoom. Daarmee concentreert de GGD vanaf die datum het vaccineren op de locatie Breda Breepark.

Uitloop

Wel geeft de GGD gehoor aan de landelijke richtlijn om twee locaties stand-by te houden. De locaties Breda Airport en Roosendaal worden aangehouden, mocht er uitloop in het programma ontstaan.

Die volgende stap houdt ook in dat de GGD maatwerk in de regio gaat leveren.

Van Beers: “Natuurlijk stopt met het sluiten van de locaties niet ons volledige vaccinatieprogramma. Er zijn bijvoorbeeld nog bijzondere doelgroepen te vaccineren. Denk hierbij aan arbeidsmigranten en mensen in gebieden waar nu de vaccinatiebereidheid achterblijft. Voor deze groepen mensen bieden we maatwerk in de regio.”

Woensdagavond bracht de GGD alle betrokken medewerkers op de hoogte. “Alle tijdelijke medewerkers die samen met ons dit omvangrijke programma startten, weten ook dat het ooit eindigt”, blikt Van Beers terug.

Geen leuke boodschap

“Toch is het geen leuke boodschap om te vertellen. We kozen er daarom bewust voor de boodschap persoonlijk te vertellen. Ook bieden we de medewerkers (sollicitatie-)trainingen aan, een referentiecertificaat en laten we ze niet met lege handen naar huis gaan. We zijn er trots op dat we dit met zoveel betrokken mensen hebben gedaan. Ze zijn voor ons echt goud waard geweest.”