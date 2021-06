Altena stemt onder voorwaarden in met woningen in kerk Dussen

DUSSEN • Het college van Altena gaat onder voorwaarden akkoord met de komst van twintig appartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen.

Een belangrijke voorwaarde voor wethouder Shah Sheikkariem is dat minimaal 80 procent van de appartementen eerst wordt aangeboden aan jongeren in Dussen en vervolgens aan jongeren in de gemeente Altena.

In Altena blijven wonen

Pas daarna krijgen ook kopers van buiten de regio een kans. Hiermee wil Altena jongeren de kans geven om binnen de gemeente te blijven wonen.

De rooms-katholieke kerk is al een tijd niet meer volledig in gebruik.

Initiatiefnemers Jaap Smits en Henri van der Meijden dienden daarom twee jaar geleden bij de gemeente een plan in om in de kerk startersappartementen te realiseren.

Omdat de kerk een gemeentelijk monument is, bracht de commissie ruimtelijk kwaliteit advies uit. Smits en Van der Meijden voelden zich daardoor eerder nog tegengewerkt.

Het plan dat nu voorligt voldoet op de meeste punten aan de adviezen van de commissie. Veel monumentale waarden worden behouden. Op enkele punten wordt van het advies afgeweken.

Donkerder

“Dat komt, omdat de appartementen anders donkerder zouden worden. Ook is het plan dan volgens de initiatiefnemers financieel niet haalbaar”, aldus de gemeente. Een deel van het gebouw blijft de functie van kerk houden, met een eigen ingang.

“Initiatiefnemers, de commissie, en de gemeente hebben samen gezocht naar een oplossing. De plannen zijn regelmatig aangepast”, zegt wethouder Sheikkariem.

Keuze maken

“Uiteindelijk moeten we een keuze maken. Om dit plan mogelijk te maken moet het ook financieel haalbaar zijn. Bovendien bevordert leegstand van het gebouw de kwaliteit ook niet. We zijn van mening dat er nu een mooi plan ligt, dat woonruimte oplevert voor jongeren in Dussen en waarmee tegelijkertijd cultureel erfgoed wordt behouden.”

Voor de verdere uitwerking van de plannen moeten de initiatiefnemers nog in gesprek met omwonenden.