Plan voor startersappartementen in Dussense kerk, maar: ‘Commissie blijft ons dwarszitten’

DUSSEN • Jaap Smits en Henri van der Meijden willen graag verder met hun plannen voor startersappartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen.

De eerste gesprekken tussen Jaap Smits en Henri van der Meijden met het kerkbestuur van de rooms-katholieke kerk in Dussen dateren van meer dan twee jaar geleden.

Het tweetal deed toen voor de eerste keer de plannen om 25 starterappartementen te realiseren in het kerkgebouw uit de doeken.

Verpauperen

De H. Maria Geboorte, tegenwoordig onderdeel van de Sint Elisabethparochie, staat in hun ogen te verpauperen en ze merken dat starters in Dussen zitten te springen om een woning.

“De jeugd trekt hier weg”, constateert Dussenaar Smits. “Ze verkassen noodgedwongen naar Waalwijk of naar Oosterhout, omdat ze hier niks kunnen kopen of huren.”

Dus maakte hij samen met Van der Meijden het plan om 25 appartementen in de rooms-katholieke kerk te maken. Voor starters en ook voor ouderen.

Energieneutraal

De woningen zijn met hun 55 vierkante meter geschikt voor een- of tweepersoonshuishoudens, dankzij een warmtepomp, driedubbel glas en zonnepanelen volledig energieneutraal en met een koopprijs vanaf 194.000 euro.

“Deels te financieren met een groenhypotheek van de Rabobank”, zegt Smits, die benadrukt dat het gebouw en het uurwerk verder intact blijven.

Om de werkgelegenheid binnen de streek te houden is het bovendien de bedoeling dat een aannemer uit Altena de appartementen gaat bouwen.

Eigen ruimte voor kerkdiensten

Het bisdom in Breda en het kerkbestuur staan achter de plannen, beschrijft Van der Meijden. “In het gebouw blijft immers een eigen ruimte van 125 vierkante meter voor kerkdiensten beschikbaar. Daar kunnen zo’n 50 kerkgangers zitten.”

Ook toenmalig wethouder Peter van der Ven had zich enthousiast getoond, toen de Almkerker hem samen met Smits de plannen voorlegde. “Maar omdat het om een gemeentelijk monument gaat, moest de commissie ruimtelijke kwaliteit er nog wel naar kijken.”

De commissie bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft en past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in de welstandsnota. Ze adviseert ook over monumenten, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte.

Boogconstructie

En daar wringt voor Smits en Van der Meijden momenteel de schoen. De commissie hecht volgens de twee ontwikkelaars veel waarde aan de zichtbaarheid van de boogconstructie van de kerk, waardoor drie appartementen uit de plannen geschrapt moeten worden.

“Dat zorgt voor een te groot gat in de financiële onderbouwing van het plan. En dat terwijl we al twee woningen weggelaten hebben, zodat de boogconstructie bij de lift bij de entree zichtbaar blijft. En waar hebben we het eigenlijk over? Het gaat om een betonnen constructie uit 1954, toen de kerk gebouwd is.”

Een flinke map met correspondentie laat zien dat nog niet alle seinen op groen staan. Het zorgt met name bij Smits voor frustratie.

Heusden

“Zelfs in de historische vesting van Heusden mag er meer. Iedereen, ook de betrokken wethouders, is voor ons plan, behalve de commissie. Ze blijven ons gewoon dwarszitten. Bijvoorbeeld ook bij het realiseren van 30 parkeerplaatsen voor de bewoners. Een deel daarvan zou in de kelder van het kerkgebouw kunnen, maar voor zo’n elf plekken moeten we grond aankopen. Terwijl het in gemeenten als Den Bosch en Breda gebruikelijk is dat ontwikkelaars een bepaald bedrag betalen, zodat bewoners gebruik kunnen maken van de openbare parkeerplaatsen. Op het Vrijheidsplein is ruimte genoeg.”

Wethouder Shah Sheikkariem laat weten dat hij alle plannen en scenario’s goed bekeken heeft en dat hij nu het ambtelijk advies, met daarbij ook de visie van de commissie ruimtelijke kwaliteit, afwacht.

Belangrijke stem

“Ik vind de plannen een mooie invulling van zo’n monument. Tegelijkertijd heeft de commissie een belangrijke stem in dit dossier. Zodra ik het advies heb, ga ik het bestuderen en vervolgens mijn gezond verstand gebruiken.”

De verwachting is dat het voorstel binnen een paar weken in het college behandeld wordt.